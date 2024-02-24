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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 07:08 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 07:09

12 ilde 'Kafes-45 Operasyonu' | Örgüt elebaşı tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-45 Operasyonu'nda gözaltına alınan suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Çınar'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye gönderildi.

Ömer Çınar'ın adliyeye getirilişi sırasında yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kafes-45 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Dün düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

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