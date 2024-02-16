Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada

Terörist elebaşı Helin Ümit BUGÜN BİR İTİRAF DAHA Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den itirafı geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen

ELEBAŞININ AÇIKLAMASI SONRASI PAZARLIK KIZIŞTI



Kandil elebaşının sözleri sonrası siyaset kulisleri Esenyurt üzerinden yeniden hareketlendi. Adayların kesinleşmesine 4 gün kala iki parti arasında İstanbul'un Esenyurt ilçesi için yine pazarlık yapıldığı siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı. Gelen kulis bilgilerine göre CHP, Esenyurt'ta Gökmen'i aday gösterirken perde arkasında DEM Parti ile ittifak görüşmelerine devam ediyor.

İddialara göre, DEM Parti, CHP içinden kendisine yakın bir ismi aday olarak önerirse Özgür Özel, Ali Gökmen'i adaylıktan çekecek. Parti Meclisi'nin bu konuda değişiklik hakkını Özel'e verdiği belirtilirken pazarlığın Kandil elebaşı Ümit'in açıklaması sonrası kızışması dikkatlerden kaçmadı.