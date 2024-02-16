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Kandil elebaşı Helin Ümit'in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul'da hala masada

31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların açıklanmasına günler kala CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti arasında pazarlıklar kızışıyor. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi. Kandil elebaşının sözleri sonrası siyaset kulisleri Esenyurt üzerinden yeniden hareketlendi. İddialara göre, DEM Parti, CHP içinden kendisine yakın bir ismi aday olarak önerirse Özgür Özel, Ali Gökmen’i adaylıktan çekecek.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 13:47 Güncelleme 16 Şubat 2024, 13:47
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada

31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların açıklanmasına günler kala CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti arasında pazarlıklar kızışıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi 13 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte İstanbul'daki 39 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.



CHP DEM İLE PAZARLIK YAPTIĞI İLÇEDE ALİ GÖKMEN'İ ADAY GÖSTERDİ

Buna göre CHP'nin DEM'le pazarlık masasına oturduğu Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen aday gösterildi.

SON GÜN 20 ŞUBAT

CHP, DEM Parti ile adaylık pazarlığı yaptığı ilçelerde de aday açıklarken, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek en genç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmek zorunda. Başvuruların ardından kesin adaylar 3 Mart 2024'te ilan edilecek.

Kandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyorKandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
Kandil'den "İstanbul'a müdahale ettik" itirafı! Terörist başı Helin Ümit "CHP ile pazarlığı" yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

Bilindiği gibi PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın müdahalesine sahne oldu. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi. Takvim.com.tr bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı.

Terörist elebaşı Helin ÜmitTerörist elebaşı Helin Ümit

BUGÜN BİR İTİRAF DAHA

Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den itirafı geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali GökmenCHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen

ELEBAŞININ AÇIKLAMASI SONRASI PAZARLIK KIZIŞTI

Kandil elebaşının sözleri sonrası siyaset kulisleri Esenyurt üzerinden yeniden hareketlendi. Adayların kesinleşmesine 4 gün kala iki parti arasında İstanbul'un Esenyurt ilçesi için yine pazarlık yapıldığı siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı. Gelen kulis bilgilerine göre CHP, Esenyurt'ta Gökmen'i aday gösterirken perde arkasında DEM Parti ile ittifak görüşmelerine devam ediyor.

İddialara göre, DEM Parti, CHP içinden kendisine yakın bir ismi aday olarak önerirse Özgür Özel, Ali Gökmen'i adaylıktan çekecek. Parti Meclisi'nin bu konuda değişiklik hakkını Özel'e verdiği belirtilirken pazarlığın Kandil elebaşı Ümit'in açıklaması sonrası kızışması dikkatlerden kaçmadı.

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