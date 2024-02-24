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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "DEM" göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı

CHP ile DEM arasındaki ortaklık dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde net olarak görüldü. DEM bayrağı açıp zafer işareti yapan DEM'liler Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum bugün Sancaktepe'de yaptığı konuşmada CHP-DEM arasındaki kirli ittifaka tepki gösterdi. Murat Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını belirterek, "Daha dün Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları 'Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:58 Güncelleme 24 Şubat 2024, 14:17
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması programına katıldı.

Kurum dün (23 Şubat) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde açılan DEM bayraklarını işaret ederek, "Kurdukları 'Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı." dedi.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

"İSTANBUL KİRLİ BİR PAZARLIK MASASINA YATIRILDI"
CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM arasındaki pazarlığa dikkat çeken Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallandıEkrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallandı

"KANDİL UZLAŞISI'NIN ADAYI İMAMOĞLU'DUR"
İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde 'Kandil İttifakı'nın bayraklarının sallandığını belirten Kurum, "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır. Onlar ne yaparsa yapsın, hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz, hizmet diyeceğiz. 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık, milletimizin zor anında yanında olduk." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET BU HESABI SİZE SANDIKTA SORACAK"
İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Maltepe'de 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadığını hatırlatan Kurum şunları söyledi:

"Bizim de yaptığımız konserler var. Öyle bir konsere harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez bilemedin 15, 50 milyon olsun. Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız. Öyle kolay kurtulmak yok. O yaptığınız israfların bir bir hesabını vereceksiniz. Bu millet bu hesabı size sandıkta soracak."

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