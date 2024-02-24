Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "DEM" göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması programına katıldı.
Kurum dün (23 Şubat) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde açılan DEM bayraklarını işaret ederek, "Kurdukları 'Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı." dedi.
"İSTANBUL KİRLİ BİR PAZARLIK MASASINA YATIRILDI"
CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM arasındaki pazarlığa dikkat çeken Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade etti.
Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallandı
"KANDİL UZLAŞISI'NIN ADAYI İMAMOĞLU'DUR"
İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde 'Kandil İttifakı'nın bayraklarının sallandığını belirten Kurum, "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır. Onlar ne yaparsa yapsın, hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz, hizmet diyeceğiz. 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık, milletimizin zor anında yanında olduk." ifadelerini kullandı.