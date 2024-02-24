Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "DEM" göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı

"BU MİLLET BU HESABI SİZE SANDIKTA SORACAK"

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Maltepe'de 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadığını hatırlatan Kurum şunları söyledi:

"Bizim de yaptığımız konserler var. Öyle bir konsere harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez bilemedin 15, 50 milyon olsun. Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız. Öyle kolay kurtulmak yok. O yaptığınız israfların bir bir hesabını vereceksiniz. Bu millet bu hesabı size sandıkta soracak."