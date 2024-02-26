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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:42

▶️ Elazığ Alacakaya Maden Ocağı'nda göçük! ⚒️ İşçileri kurtarma çalışmaları başladı! 🎦

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madenciliğe ait krom madeninde göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altından kurtarılırken 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madenciliğe ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçinin kurtarıldığı, 1 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği bölge dron ile havadan görüntülendi

Olay sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madenciliğe ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, göçüğün meydana geldiği maden ocağı havadan görüntülendi.

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