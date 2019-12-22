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Uludağ'da orman yangını!

22.12.2019 10:12

Uludağ'ın Erikli yaylasında orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın bölgesine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Yangın, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yayıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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