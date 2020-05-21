21.05.2020 17:29

İzmir'in bazı bölgelerindeki camilerde hoparlörden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella'nın çalınması birçok kesimden tepki çekmiş, olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan bu skandala CHP’li İzmir İl Başkanı Banu Özdemir’den destek geldi. Bu destek ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de neredeyse her kutlama ve etkinlikte bu marşı çaldığı ortaya çıktı. Soyer’in ‘Çav Bella’ aşkı şaşırttı.

İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmıştı.

"KORSANLI SABOTAJ"

İzmir Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenilmişti.

TUNÇ SOYER'İN 'ÇAV BELLA' AŞKI

Tepki çeken bu olaya CHP'li İzmir İl Başkanı Banu Özdemir ise şaşırtan bir şekilde destek verdi. CHP'li Özdemir'in desteği ardından akıllara her kutlama ve etkinlikte 'Çav Belle' isimli şarkıyı söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer geldi…

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu neredeyse her etkinlikte bu şarkıyı çalıyor. CHP'li Tunç Soyer'in ise mitinglerde, parti etkinliklerinde ve resmi bayramlarda Çav Bella marşını kullanması dikkat çekiyor.

23 NİSAN'DA VE SEÇİMDE 'ÇAV BELLA' ÇALMIŞTI

Koronavirüs salgını döneminde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehri dolaşan CHP'li Tunç Soyer'in bando ekibinin çaldığı Çav Bella marşına eşlik etmesi de gündeme gelmişti. Soyer'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki görürken siyasi parti mensuplarınca da eleştirilmişti. CHP'li Tunç Soyer aynı zamanda seçim sonrası kutlamalarını da bu şarkı eşliğine yapmıştı.

DAMLA KAYA-SABAH