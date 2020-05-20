İzmir İl Başkanı Deniz Yücel diyerek partisini savundu.Ancak Özdemir'in sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkarken Instagram hesabında da CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı unvanı olduğu görüldü.

İşte Özdemir'in o paylaşımlarıCHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresindennın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmıştı.İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişilerin; cami minarelerden İtalyan partizanların söylediği bir şarkı olan"yı dinletmesiolarak değerlendirildi.CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in; sosyal medya hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşması ve paylaşımlarına müzik notalarını eklemesi tepki topladı.Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından,ifadelerini kullandı.İzmir Müftülüğü; İzmir'de bazı camilerde aynı anda Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu vedenildi.CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerindenşarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.İşte o paylaşımlar:"İzmir Odunkapı Cami Çav bella""İzmir Çiğli'den bir cami Çav Bella"Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella""Bornova Manavkuyu, Çav Bella"Banu Özdemir, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak,Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabını etiketleyerek,dedi.Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu vediye sordu.KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık:Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun:İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Özkır,dedi.Alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Partili Şamil Tayyar,dedi.İzmir Müftülüğü; merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj yapılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Açıklamada şöyle denildi: