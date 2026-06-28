Kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı: Genç avukat ölüm kalım savaşında

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 14:08

Kaldırımda Beklerken Ticari Taksinin Altında Kaldı

Bursa'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde, akıllara durgunluk veren feci bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarında kendi halinde bekleyen 23 yaşındaki Avukat Berşan Uğuş, büyük bir hızla üzerine gelen ticari taksinin hedefi oldu. Sürücü İsmail Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan taksi, adeta savrularak talihsiz gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran genç avukat, aracın altına girerek metrelerce sürüklendi.

Çevre Esnafı ve Vatandaşlar Zamanla Yarıştı

Kazanın gerçekleştiği caddede büyük bir panik ve çığlık sesleri yükselirken, çevrede bulunan esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar hiç tereddüt etmeden olay yerine doğru koştu. Aracın altında sıkışan Berşan Uğuş'u kurtarmak için adeta bir insan zinciri oluşturuldu. Vatandaşlar el birliğiyle ticari taksiyi havaya kaldırarak genç avukatı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Genç Avukatın Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Ağır yaralanan Avukat Berşan Uğuş'a ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hızla yapıldı. Durumu kritik olan Uğuş, ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen müşahede altına alınan genç hukukçunun hayati tehlikesinin ciddi şekilde sürdüğü ve doktorların yoğun çabasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı belirlenirken, taksi sürücüsü İsmail Ç. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün karakoldaki işlemleri sürüyor.