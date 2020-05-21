Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir'deki camilerin hoparlöründen aynı anda İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) çalınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'in farklı camilerinde hoparlörlerden ezan yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella)'nun çalınmıştı. Çirkin saldırı üzerine harekete geçen Başsavcılık eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan, resen soruşturma başlatmıştı. Öte yandan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmış, söz konusu paylaşım büyük tepki çekmişti.