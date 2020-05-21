Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde dikkat çeken ameliyat teknolojisi

21.05.2020 17:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile hizmete açtı. A Haber ekibinden Mahmut Keşan, hastanenin içerisine girerek dikkat çeken teknolojik detayları aktardı.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.







Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Japonya Başbakanı Abe'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacak. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.







A HABER EKİBİ HASTANEDEN AKTARDI! DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİ

A Haber ekibinden Mahmut Keşan, hastanenin içerisine girerek detayları aktardı. Hastanede "özellikli ameliyatların" yapılacağı bilgisinin verildiği yayında, "herkesin her yerde yapamayacağı" ameliyatların bu hastanedeki üstün teknoloji altyapısı sayesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Detaylar video haberimizde.



