CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan basına büyük saygısızlık! Gazetecileri trol ilan etti

24.04.2020 19:47

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın mensuplarına büyük bir saygısızlığın altına imza attı. Aleyhine haber yapan gazetecileri trol ilan etti. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin taciz edilmesi olayı ile eleştirilerin odağına konan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı.

Bilindiği üzere trol, sosyal medyada gerçek kimliğini gizleyen kişiler için kullanılıyor. Ancak bu troll cümlesi artık siyasi parti mensupları için gerçekliği olan olayların aktarımını manipüle etmek için de kullanılır oldu. En son örneğini de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği cümleler ortaya koydu.

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre; CHP yandaşı TELE 1 televizyon kanalında Zeynel Lüle'nin konuğu olan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken basın mensuplarına büyük bir saygısızlığın altına imza attı. Altun'un evinin taciz edilmesi olayında talimat verdiğini itiraf edince yoğun eleştiri alan Kaftancıoğlu kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin trol olduğunu öne sürdü.



Kaftancıoğlu'nun trol lafını sık sık kullanmayı da ihmal etmedi.

KAFTANCIOĞLU GAZETECİLERE DE TROLL DEDİ

Kaftancıoğlu yandaş televizyonda şunları söyledi:



"Burada bir suçlu var. Suçunun ne olduğuna hukuk karar verir. Suçunu bastırmak için paralı askerleri gibi trolleriyle su üstüne çıkmak isteyen yani ev sahibi bastırmak isteyen yavuz hırsız var. Burada trol demişken izninizle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir iktidarın gördüğüm kadarıyla paralı trolleri var. Bir de kendisine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var, bu süreçte en çok da onlar çalıştı."

Kaftancıoğlu'nun kendisini eleştiren haberlere yapan gazetecilere trol diyerek hakarette bulunmuş oldu.



(DAMLA KAYA/SABAH)