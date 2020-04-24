RAMAZAN İMSAKİYE
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere CHP yandaşı medyaya destek talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere CHP yandaşı medyaya destek talimatı!
24.04.2020 21:58

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, CHP’li tüm belediyelerden 8 yandaş gazeteye ilan vermelerini istedi. Bazı CHP’li belediyeler ise bu talimata isyan etti.


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