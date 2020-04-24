24.04.2020 19:24

Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Altınlar, paralar ve akılalmaz iddialar... Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mustafa Bey, Hülya Hüsniye Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Mustafa Bey'in iddiaları üzerine araştırma yapıldı ve Hülya Hüsniye Hanım'ın evli olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Çimen’in Esra Erol son bölümde anlattıkları herkesi şoke ederken Esra Erol çileden çıktı! Başarılı sunucu Erol, hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul’da harcadığı ileri sürülen Hüsniye Hanım'a, "Siz ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz!" dedi.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Canlı yayına katılan Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle olandırıldım" dedi herkes şoke oldu. İddiaların odağındaki isim Hülya Hüsniye Çimen, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı, iddiaları yanıtladı. Hüsniye hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke ederken, Esra Erol duydukları karşısında çileden çıktı.

ESRA EROL'DAKİ HÜLYA HÜSNİYE ÇİMEN OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün konuk olarak katılan kişiler herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Programa katılan Mustafa, Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa isimli kişinin bu iddiası üzerine araştırma yapıldı ve bahsi geçen kadının evli olduğu ortaya çıktı.

Mustafa'nın, bu kadınla evli olduğunu bildiği halde imam nikahı kıydığı iddia ediliyor. Hüsniye Çimen ise Mustafa Bey ile evlenmek için birlikte olduklarını ancak kandırıldığını ifade etti. Hüsniye Çimen'in canlı yayında anlattıkları tüm stüdyoyu şok etti.

Çocukları ve kocası Çorum'da olan kadın, bir yandan da İstanbul'a gidip geliyor. Kocasının trafik kazası sonrasında yatağa bağlı kaldığı ve çocukları ile birlikte çaresizlik içinde yaşadıkları öğrenildi. Tanıkların ifadeleri şaşırttı Programa telefon ile bağlanan görgü tanıkları, Hüsniye Çimen'in dolandırıcı olduğunu ve birkaç kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını söyledi.

Tanıklardan biri olan başka bir kadın, ''Esra hanım o kadına inanmayın. Sürekli kendini acındırıp herkesten para alıyor, aldıktan sonrada ortadan kayboluyor. Çocuğunun cenazesine bile gelmedi. Biz bu kadının her şeyini biliyoruz.''dedi. Çocuğunun kan parasını alıp kaçtı Ayrıca hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul'da harcadığı belirtiliyor.

5 küçük altın ve 70 bin lira kaptırdım Programa katılan Mustafa isimli kişi ise, Hüniye Çimen'in 5 küçük altın ve 70 bin lirasını aldığını ileri sürdü. Mustafa bey, kadının polise teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, parasını da geri istedi.

ESRA EROL: ÖLMÜŞ OĞLUNUZUN KANINI EMEN BİRİSİNİZ!

Duydukları karşısında çılgına dönen Esra Erol, Hüsniye Çimen'e, "Siz, ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz! Kan parasını kendi çıkarınız için almış birisiniz. Dilerim diğer tarafta yaptıklarınızın karşılığını ödersiniz!" dedi.