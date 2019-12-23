İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti uzaydan gözüktü! İşte böyle görüntülendi

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor. Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti uzaydan gözüktü! İşte böyle görüntülendi23.12.2019 11:19
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