CHP ve HDP'yi hangi akıl birleştirdi? Hikmet Genç'ten A Haber'de çarpıcı açıklamalar

26.09.2020 00:06

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, CHP'nin HDP üzerinden PKK ile bağlantısını yorumladı. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programının konuğu olan Genç çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Hangi akıl, hangi zihin böyle 2 benzemezi birleştirdi?" ifadelerini kullanan Genç sağlam temellere oluşturulmayan ittifakların çökeceğini belirtti.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, A Haber'deki Memleket Meselesi programında CHP - HDP ortaklığını yorumladı.

"HANGİ AKIL BİRLEŞTİRDİ?"

"CHP'nin HDP ile ne işi olur?" diyen Genç, "Sen eğer ulusalcı, Atatürkçü, Kuva-yi Milliyeci isen bu PKK ne işin var? Bir terör örgütü ile her hangi bir siyasi partinin ne işi olur? Dünyanın hiçbir yerinde, bir tarafı teröristlere gerilla diyen ve bunun bir silahlı propaganda olduğunu söyleyen siyasi partiye mecliste siyaset yapılmasına izin verilmez." dedi.

Hikmet Genç açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Kürt vatandaşlara nasıl gaddarca saldırıldığını gördük. Bunlar PKK'nın uzantısı HDP'nin işi. 'Bu ülkeyi biz kurduk, siz üzerine geldiniz. Biz kurucu iradeyiz. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez' diyen bu tiplerin bir anda ülkeyi parçalamaya çalışan terör örgütü ile aynı yatağa girmesini, birlikte iş yapmasını anlamıyoruz. Hangi akıl, hangi zihin böyle 2 benzemezi birleştirdi?"