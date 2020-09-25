Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke genelinde "Kobani" olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından, sosyal medya hesapları ile terör örgütünün bazı yayın organlarında halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yaptığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında, yakalanamayan 61 şüphelin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları ve yurt dışında olduklarının tespit edildiği belirtildi. Bu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkarılması talebinde bulunacağı ifade edildi. Yurt içinde olduğu anlaşılan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

HDP'Lİ 7 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da halen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."