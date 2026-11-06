Diyarbakır'da sağanak etkisini artırdı! Cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in biçerdöveri İzmir'de görüntülendi! Zanlı olaydan bir gün önce muhtarı aramış

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in biçerdöveri İzmir'de görüntülendi! Zanlı olaydan bir gün önce muhtarı aramış

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler dronla görüntülenirken, Palandöken'deki beyaz örtü dikkat çekti. Yol kenarında bekleyen araçlar da görüntülere yansıdı.

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.