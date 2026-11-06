Palandöken'de kış kendini gösterdi! Kayak merkezinin üst pistleri karla kaplandı, o anlar dronla görüntülendi
Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza bürünürken, kar yağışı dronla görüntülendi.
Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler dronla görüntülenirken, Palandöken'deki beyaz örtü dikkat çekti. Yol kenarında bekleyen araçlar da görüntülere yansıdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber