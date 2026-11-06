UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Palandöken'de kış kendini gösterdi! Kayak merkezinin üst pistleri karla kaplandı, o anlar dronla görüntülendi

Palandöken'de kış kendini gösterdi! Kayak merkezinin üst pistleri karla kaplandı, o anlar dronla görüntülendi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza bürünürken, kar yağışı dronla görüntülendi.

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler dronla görüntülenirken, Palandöken'deki beyaz örtü dikkat çekti. Yol kenarında bekleyen araçlar da görüntülere yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

İzmir Konak'ta feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar kamyonun altında can verdi
İzmir Konak'ta feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar kamyonun altında can verdi
Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmenin cenazesinde yürek yakan anlar! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
Afyonkarahisar'da katledilen Hilal öğretmenin cenazesinde yürek yakan anlar! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
Çankırı'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti
Çankırı'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'daki seri katil Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayetleri tek tek anlattı! 40 bin euroluk biçerdöver detayı
Afyonkarahisar'daki seri katil Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayetleri tek tek anlattı! 40 bin euroluk biçerdöver detayı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle