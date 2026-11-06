Afyonkarahisar'da seri katil dehşeti: Saldırgan 2'si kadın öğretmen olmak üzere 8 kişiyi öldürüp kaçtı

Avcılar'da sokağa kaçan sevgilisini bıçaklamaya devam etti: Saldırgan kahvehanede yakalandı

Manisa'da eve gelen Uğur Kabaağaç tartıştığı annesi ve kardeşini vahşice katletti

Manisa'da eve gelen Uğur Kabaağaç tartıştığı annesi ve kardeşini vahşice katletti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.