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İzmir Konak'ta feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar kamyonun altında can verdi

İzmir Konak'ta feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar kamyonun altında can verdi

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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar'a Nurullah B. yönetimindeki kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Sunar metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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