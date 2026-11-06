Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı! Daireden 4,5 ton atık çıkarıldı
Beyoğlu'nda apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine ekipler bir daireye girdi. Maske ve tulumlarla yapılan çalışmada evden 4,5 ton atık malzeme çıkarıldı.
Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine bir daireye polis ve belediye ekipleri girdi. İçerisinin evsel atık ve çeşitli malzemelerle dolu olduğu belirlenen daireden 4,5 ton atık çıkarıldı.
Atıkların tahliyesinin ardından dairede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber