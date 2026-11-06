Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 16:32

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine bir daireye polis ve belediye ekipleri girdi. İçerisinin evsel atık ve çeşitli malzemelerle dolu olduğu belirlenen daireden 4,5 ton atık çıkarıldı.

Atıkların tahliyesinin ardından dairede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.