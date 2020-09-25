ÖZEL HDP'YE SAHİP ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."

ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI

Her fırsatta terör destekçilerinin yanında duran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıclar Özel'i istifaya davet ederken bir kullanıcı da "Özgür Özel bir karar vermeli... Kandil'in sözcüsü mü, milletin vekili mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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