Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in biçerdöveri İzmir'de görüntülendi! Zanlı olaydan bir gün önce muhtarı aramış
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların çıkış nedeni olduğu belirtilen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesinde ortaya çıktı. Biçerdöverin haziran ayında çıkan tarla yangınında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların biçerdöver anlaşmazlığıyla başladığı öne sürülürken, olayın çıkış nedeni olduğu belirtilen biçerdöver İzmir'in Menderes ilçesinde ortaya çıktı. Biçerdöverin haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Zanlı Arif Sefa Özdemir'in olaydan bir gün önce Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan'ı arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi. Biçerdöverin yanmasının ardından köylülerin Özdemir için yaklaşık 50 bin lira yardım topladığı da ortaya çıktı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber