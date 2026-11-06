Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 17:50

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların biçerdöver anlaşmazlığıyla başladığı öne sürülürken, olayın çıkış nedeni olduğu belirtilen biçerdöver İzmir'in Menderes ilçesinde ortaya çıktı. Biçerdöverin haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Zanlı Arif Sefa Özdemir'in olaydan bir gün önce Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan'ı arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi. Biçerdöverin yanmasının ardından köylülerin Özdemir için yaklaşık 50 bin lira yardım topladığı da ortaya çıktı.