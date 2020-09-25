Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Mithat Sancar'ı telefonla aradığı bildirildi.

TERÖR DESTEKÇİSİNDEN HEDEF SAPTIRAN PROPAGANDA: HÜKÜMET GÜÇ KAYBETTİĞİ İÇİN BİZE SALDIRDI

Görüşmede Sancar'ın, soruşturmaya ilişkin detayları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle HDP'ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.

İTTİFAK İTİRAFI

Sancar'ın görüşmede, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dedi.

KILIÇDAROĞLU TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRANLARA DESTEK VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

HDP'Lİ SANCAR'A PARALEL AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da kaydedildi.