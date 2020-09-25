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    • 25.09.2020 17:58
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    Lideri , Eş Genel Başkanı 'ı arayarak destek verdiklerini belirtti

    Genel Başkanı , saldırısı soruşturması sonrası Eş Genel Başkanı 'ı arayarak dayanışma mesajı iletti. ün siyasi ayağı HDP’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, siyasi ortağı HDP'li Sancar'ın terör larına destek verdi.

    AA
    Kılıçdaroğlu HDP'ye destek verdi

    Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'ı telefonla aradığı bildirildi.

    TERÖR DESTEKÇİSİNDEN HEDEF SAPTIRAN PROPAGANDA: HÜKÜMET GÜÇ KAYBETTİĞİ İÇİN BİZE SALDIRDI

    Görüşmede Sancar'ın, soruşturmaya ilişkin detayları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle 'ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.

    İTTİFAK İTİRAFI

    Sancar'ın görüşmede, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dedi.

    KILIÇDAROĞLU TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRANLARA DESTEK VERDİ

    'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

    HDP'Lİ SANCAR'A PARALEL AÇIKLAMA

    Kılıçdaroğlu'nun, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da kaydedildi.

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    Haberler Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak destek verdiklerini belirtti
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