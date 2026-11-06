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Rize'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobil birbirine girdi: 6 yaralı

Rize'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobil birbirine girdi: 6 yaralı

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Rize'de yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Rize'nin Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkisinde yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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