Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:01

Rize'nin Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkisinde yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.