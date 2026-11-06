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Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan kontrolde Ü.Y.'nin 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 16 FM 911 plakalı otomobilin motosiklete çarpmasının ardından sürücü Ü.Y.'nin aracını olay yerinde bırakıp elindeki eşyalarla yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Kazada motosiklet sürücüsü Zafer B. ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.