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Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Otomobil sürücüsü motosikletli sürücüyü biçip kaçtı

Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Otomobil sürücüsü motosikletli sürücüyü biçip kaçtı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, aracını bırakıp yaya olarak kaçan sürücü 0.94 promil alkollü çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 16 FM 911 plakalı otomobilin motosiklete çarpmasının ardından sürücü Ü.Y.'nin aracını olay yerinde bırakıp elindeki eşyalarla yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Kazada motosiklet sürücüsü Zafer B. ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan kontrolde Ü.Y.'nin 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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