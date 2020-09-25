CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu oldu!

CHP'de kurultay sonrası tartışmalı atamalar sürüyor. Delegenin tercih etmeyerek Parti Meclisi'nde liste dışı bıraktığı isimler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirileye devam ediliyor. Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün ardından Sezgin Tanrıkulu'nu da başdanışman olarak atadı.

TANRIKULU BAŞDANIŞMAN OLDU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti içinde tepki çeken isimlerin başında geliyor. Ulusalcı tabana hayli uzak, daha çok sol marjinal gruplara yakın olan Sezgin Tanrıkulu, HDP ile ilişkilerde de önemli rol oynuyor.

Delege Sezgin Tanrıkulu'na olan tepkisini, kurultay sonra Parti Meclisi seçiminde oy vermeyerek gösterdi. Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'na rağmen PM dışı kaldı.

Ancak Kılıçdaroğlu, delegenin iradesini yok sayarak Sezgin Tanrıkulu'nu başdanışmanı olarak atadı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI BİTMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan Tanrıkulu skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'liler arasında en önde yer alıyor.

Tanrıkulu, terörist cenazelerinde cirit atarken, YPG/PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor. Tanrıkulu, terör örgütü ile mücadelede önemli başarılara imza atan SİHA'ları da skandal sözleri ile diline dolamıştı.