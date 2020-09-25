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    • 25.09.2020 17:03
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    Lideri 'nun ı Sezgin Tanrıkulu oldu!

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , Tanrıkulu'nu olarak atadı. Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan 'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu oldu!

    'de kurultay sonrası tartışmalı atamalar sürüyor. Delegenin tercih etmeyerek 'nde liste dışı bıraktığı isimler Genel Başkan Kemal tarafından görevlendirileye devam ediliyor. Kılıçdaroğlu, ve Ünal Çeviköz'ün ardından Sezgin Tanrıkulu'nu da olarak atadı.

    TANRIKULU BAŞDANIŞMAN OLDU

    CHP Tanrıkulu, parti içinde tepki çeken isimlerin başında geliyor. Ulusalcı tabana hayli uzak, daha çok sol marjinal gruplara yakın olan Sezgin Tanrıkulu, ile ilişkilerde de önemli rol oynuyor.

    Delege Sezgin Tanrıkulu'na olan tepkisini, kurultay sonra Parti Meclisi seçiminde oy vermeyerek gösterdi. Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'na rağmen PM dışı kaldı.

    Ancak Kılıçdaroğlu, delegenin iradesini yok sayarak Sezgin Tanrıkulu'nu başdanışmanı olarak atadı.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

    SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI BİTMİYOR

    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan Tanrıkulu skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'liler arasında en önde yer alıyor.

    Tanrıkulu, terörist cenazelerinde cirit atarken, /'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor. Tanrıkulu, terör örgütü ile mücadelede önemli başarılara imza atan 'ları da skandal sözleri ile diline dolamıştı.

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