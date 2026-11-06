Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 15:46

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken birçok otopark ile zemin katlardaki iş yerlerini ve bazı alt geçitleri su bastı.