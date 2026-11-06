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Diyarbakır'da sağanak etkisini artırdı! Cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı

Diyarbakır'da sağanak etkisini artırdı! Cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı

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Diyarbakır'da etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitler ve otoparkları su bastı. Sürücüler yağmur sularıyla dolan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken birçok otopark ile zemin katlardaki iş yerlerini ve bazı alt geçitleri su bastı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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