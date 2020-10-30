Canlı yayında bilgisayar oyunu oynayan gencin depreme yakalandığı anlar

İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem Ege ve Marmara'da birçok ilde hissedilirken canlı yayında bilgisayar oyunu oynayan bir genç, depreme canlı yayında yakalandı. Genç, önce "Deprem oluyor, deprem oluyor" diye bağırdı ardından hızla dışarı çıktı.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi'nde de pek çok ilde hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar, korku ve panikle kendilerini dışarıya attı.

OYUN OYNAYAN GENÇ, CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Bilgisayar oyunu oynadığı anları internet üzerinden canlı olarak yayınlayan bir genç, o anlarda depreme yakalandı. Büyük bir korku yaşayan genç, "Deprem oluyor, deprem oluyor" dedikten sonra hızla dışarıya çıktı.