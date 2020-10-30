30 Ekim İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi.
ŞİDDETİ AÇIKLANDI
Son dakika haberine göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Depreme ilişkin can veya mal kaybı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 6.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:51:24 TSİ
Enlem : 37.8881 N
Boylam : 26.7770 E
Derinlik : 16.54 km
Detay : https://t.co/cjTZU5M6PT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi