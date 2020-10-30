SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi sonrası ilk açıklama

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Tüm kurumlarımız harekete geçti" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Tüm kurumlarımız harekete geçti" dedi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması

İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

"DEVLETİMİZ MİLLETİN YANINDA"

Fahrettin Altun: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır.



"EKİPLERİMİZ SAHADA"

Bakan Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.