Kelkit Çayı’nda nehre düşen gençlerden ikisi kayıp!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle gezintiye çıkan 4 arkadaşın Kelkit Çayı’na düşmesi sonucu meydana gelen feci olayda; akıntıdan kurtularak nehrin ortasındaki adaya sığınan 2 genç itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edilirken, sulara kapılarak gözden kaybolan İlker P. ve Oğuz K.’yi bulmak için AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri drone ile bot destekli geniş çaplı bir arama seferberliği başlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel