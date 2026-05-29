Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
