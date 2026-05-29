CANLI YAYIN
Geri
Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kuşadası'nda tarihi binada yangın: Eski PTT binası cayır cayır yandı
Kuşadası'nda tarihi binada yangın: Eski PTT binası cayır cayır yandı
Minibüs içinde silahlı dehşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Minibüs içinde silahlı dehşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
CHP'de bayramlaşma çatlağı: Vekil ile partililer arasında "kurultay" gerginliği
CHP'de bayramlaşma çatlağı: Vekil ile partililer arasında "kurultay" gerginliği
Lunaparkta korku dolu anlar: Arızalanan Rollercoaster'da mahsur kaldılar
Lunaparkta korku dolu anlar: Arızalanan Rollercoaster'da mahsur kaldılar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle