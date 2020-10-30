İzmir'de Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Sığacık'ta denizin çekildiği ve sonra deniz suyunun karaya geldiği görüldü. Vatandaşlar, deniz sularından kaçarken o anları da kaydetti.
İzmir Seferihisar'daki deprem sonrası Sığacık'ta deniz suyu karaya geldi
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- İzmir Seferihisar'daki deprem sonrası Sığacık'ta deniz suyu karaya geldi
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