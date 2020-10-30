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SON DAKİKA DEPREM VİDEOLARI: İzmir 6,6 büyüklüğünde deprem! Binalar mı çöktü? İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

SON DAKİKA DEPREM VİDEOLARI: İzmir 6,6 büyüklüğünde deprem! Binalar mı çöktü? İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü
30.10.2020 15:12

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası bir sosyal medya kullanıcısının twitter üzerinden paylaştığı görüntü ''İzmir'de binalar mı çöktü?'' sorusunu akıllara getirdi. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...


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