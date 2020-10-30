İzmir'de meydana gelen depremde bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi deprem anında bir binanın yıkıldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da birçok illde de hissedildi. Deprem sonrası binaların yıkıldığı görüntüler de geldi.

YIKILMA ANI KAMERADA

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde bir binanın yıkıldığı anlar da kameralara yansıdı.