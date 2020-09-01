Çanakkale'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesinin av sezonunun ilk dakikalarında denize bıraktığı ağlardan 5 ton sardalya balığı çıktı.
Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar
01.09.2020 04:57
- Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar
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