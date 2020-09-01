Haberler Video Haber Videoları Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar

Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar

Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar
01.09.2020 04:57

Çanakkale'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesinin av sezonunun ilk dakikalarında denize bıraktığı ağlardan 5 ton sardalya balığı çıktı.


Haber Videoları