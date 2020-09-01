Tiergarten'de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor. Polisin şiddet uyguladığı bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.
Alman polisinden insanlık dışı hareket! Hamile kadına yaptıkları tepki çekti
01.09.2020 04:29
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