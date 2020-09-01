Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de Yıldırım 8 Savur operasyonu başlatıldı. Operasyona 1831 personel katılıyor.
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev aldı.
Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.