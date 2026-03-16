Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 yıl önce Almanya'dan kaçırılan ve harabe bir evde gizlice tutulan 7 yaşındaki N.S., polisin düzenlediği özel operasyonla kurtarıldı. Çocuk, Almanya'dan gelen annesi Rebecca S. ile 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Almanya'dan Türkiye'ye, bir daha dönmedi

Mustafakemalpaşa'da ikamet eden Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya geldi ancak Almanya'ya dönmeme kararı aldı. Rebecca S.'ye oğlunu bırakıp ülkesine gitmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlu N.S.'yi anneden kaçırdı. Rebecca S. polise şikâyette bulundu.

Drone ile 24 saat takip, baskınla kurtarış

Umut K.'nin 2 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından babaanne Hanife S. hakkında arama kararı çıkarıldı. Mustafakemalpaşa İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in talebiyle 6 kişilik özel bir ekip kuruldu. Drone desteğiyle 24 saat takibe alınan Hanife S.'nin, torununu harabe bir evde sakladığı tespit edildi. Düzenlenen baskında N.S. çöplerin arasında bulunarak kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı. Babaanne Hanife S. ve akrabası Recai M. tutuklandı.

7 yıl boyunca "Annen seni terk etti" dediler

N.S.'nin 7 yıl boyunca yalnızca tablet ve cep telefonu aracılığıyla dış dünyayla bağ kurabildiği öğrenildi. Babası, babaannesi ve akrabaları tarafından sürekli olarak "Annen kötü bir kadındı, seni terk etti, artık sana biz bakacağız." şeklinde telkinde bulunulan çocuğun annesinden nefret etmesi için bilinçli yönlendirildiği ifade edildi.

Annesiyle 7 yıl sonra ilk kez yüz yüze

Haberi alan Rebecca S. Almanya'dan Bursa'ya geldi. Avukat ve Alman Konsolosluğu görevlileriyle birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çocuğuyla 7 yıl sonra ilk kez buluştu. Travma yaşamaması için N.S.'ye annesinin kimliği başlangıçta söylenmedi. Çocuğun Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davrandığı bildirildi.

DNA testi yapılacak, süreç mahkemeye taşınacak

Koruma altındaki N.S. ile Rebecca S.'ye DNA testi uygulanacak. Annelik bağı kesinleşirse aralıklı görüşmelerin ardından mahkeme kararıyla çocuğun annesine teslim edilmesi planlanıyor. N.S.'nin kurumda arkadaşlarıyla uyum sürecini tamamladığı ve bireysel psikolojik destek almaya devam ettiği belirtildi.

Uzman uyarısı: "Önce bağ kurulmalı"

Çocuk Psikoloğu Burçak Çağla, bu tür vakalarda uzmanların çocukla önce güvenli bir bağ kurması gerektiğini vurguladı. Çağla, "Sessiz bile olsa yanında otururum diyerek onu cesaretlendirmek gerekir. En başta yapılması gereken bağ kurmaktır." dedi.