Ankara Polatlı'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 12 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Karamustafa Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edilirken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.
Kavşakta çarpışma, minibüs devrildi
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen minibüste 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Ekipler seferber oldu
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Soruşturmanın sonuçları bekleniyor.