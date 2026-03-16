Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Kavşakta çarpışma, minibüs devrildi

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen minibüste 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Soruşturmanın sonuçları bekleniyor.