Adıyaman'da sel dehşeti! 15 kişi camdan böyle kurtarıldı

Adıyaman'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Birçok bölgede su baskınları yaşanırken, Kayalık Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında mahsur kalan vatandaşlar için zamanla yarış başladı.

Demir Korkuluklar Kesildi

Zemin kattaki 3 dairenin su ve balçıkla dolması üzerine 3'ü çocuk 15 kişi içeride mahsur kaldı. İhbarla olay yerine koşan AFAD ekipleri, su yüksekliğinin artması üzerine pencerelerdeki demir korkulukları keserek içeri girdi.

Önce Çocuklar Tahliye Edildi

Ekiplerin titiz çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi camdan tek tek dışarı çıkarıldı. Tahliye operasyonunun ardından belediye ekipleri evlerdeki su ve çamuru tahliye etmek için çalışma başlattı.