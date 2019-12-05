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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Osmanlı ve Türkiye aleyhinde karalama ve algı operasyonu

05.12.2019 21:54

Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir televizyon kanalı, Osmanlı karşıtı bir diziyi yayınlamaya başladı. "Ateş Krallıkları" adlı dizi baştan sona Osmanlı Devleti'ne itiraflarla dolu. Dizinin bütçesi ise 40 milyon dolar ve yönetmeni ise bir İngiliz... Arap medyasını da ikiye bölen dizinin senaristi amacının siyasi olduğunu itiraf etti. İşte skandal dizi hakkında haberin ayrıntıları…


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