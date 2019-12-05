Rasulaynlı esnaftan Türk ordusuna ve Başkan Erdoğan'a teşekkür 05.12.2019 20:38

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnafın, Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu Twitter’da paylaştı. Başkan Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli esnaf, "Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.