Araştırma sonucu ürküttü! Akıllı telefonlar çocukları esir alıyor 05.12.2019 22:59

İngiltere’de yapılan bir araştırma her dört çocuktan ya da gençten birinin cep telefonu ile ilgili bağımlılığını gözler önüne serdi. Bağımlılığın ayrıca akıl sağlığı üzerinde de kötü yönde etkisi olduğu belirtildi. Çocuk Psikiyatristi Dr. Yelda Tan, akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisini A Haber’e anlattı. Tan, "Anne baba kontrolü elden bırakmayacak. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon ortak kullanım alanında olacak. Başıboş şekilde çocuğun eline verip saatlerce içeride olmayacak." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

İngiltere'de yapılan bir araştırma her dört çocuktan ya da gençten birinin cep telefonu ile ilgili bağımlılığını gözler önüne serdi. Bağımlılığın ayrıca akıl sağlığı üzerinde de kötü yönde etkisi olduğu belirtildi. Çocuk Psikiyatristi Dr. Yelda Tan, akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisini A Haber'e anlattı.

"DAHA SABIRLIK VE KENDİNİ KONTROL EDEMEYEN ÇOCUKLAR OLUYOR"

Akıllı telefonları ellerinden alınan çocuklarda öfke atakları olduğunu anlatan Tan, "Daha sabırsız, daha fevri olabilen, kendini kontrol edemeyen çocuklar olabiliyor. Yaş grubuna göre bırakacağı hasar, vereceği zarar çok farklı. Örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bu çocuklara çok sık eşlik edebiliyor. Çocuk okuldan geliyor, kıyafetlerini bir kenara atıyor saatlerce telefonla oynuyorsa bu çocuk bir kere derslerinde de başarılı olamaz." Dedi.

"TEHLİKELİ MECRALARA AÇILABİLİYORLAR"

Dr. Yelda Tan, "Bilgisayar ortak kullanım alanında olmalı. Örneğin "Okula gidiyor çocuğum odasına geçiyor ne oynadığını ben bilmiyorum" bu böyle olmaz. Orada çok tehlikeli mecralara da açılabiliyorlar. Oyunlara dalıp bağımlı da olabiliyorlar. Sosyal medyada çok tehlikeli sonuçlar doğuracak arkadaşlıklar da kurabiliyorlar." İfadelerini kullandı.

ANNE-BABALARA UYARI

Ebeveynlere de uyarılarda bulunan Dr. Tan, "Anne baba kontrolü elden bırakmayacak. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon ortak kullanım alanında olacak. Başıboş şekilde çocuğun eline verip saatlerce içeride olmayacak." şeklinde konuştu.