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Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

2018'de Türk dizilerini kaldıran Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal bir hamle geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV, Osmanlı Devleti karşıtı bir dizi yayınladı. Yeni dizinin yapımcısı dizinin "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" öne sürdü. Dünya sayfasında Osmanlı'nın şanlı tarihini karalamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın dizisi büyük tepki gördü.

22.11.2019 13:44 - Son Güncelleme: 22.11.2019 13:48
Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanmaya başlayan "Ateş Krallıkları" isimli dizi, Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçişini anlatıyor. Dizinin yapımcısının, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği Arapça dizinin Mısırlı bir yazarın metnini kullandığı ve Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktörün üstlendiği aktarılıyor.

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Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

SLOGANI: İMPARATORLUK KANLI BİR HUKUKLA YÖNETİLİYOR

Dizinin ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlandı. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu."

Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

"OSMANLI'NIN TARİHİ KATLİAMLARLA DOLU"

BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" öne sürdü. Saudi Gazette, 14 bölümden oluşan ve yapımcılığını BAE merkezli Genomedia Studios'un üslendiği dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtiyor.

Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

Dizide görsel efektler, büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Dizinin yönetmenliğini ise Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yapıyor.

Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

AL JAZEERA: BAE, TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ ÇARPITIYOR

2019'un Arap dünyasındaki en büyük projesi olarak adlandırılan dizi Arap basınını da ikiye böldü. Bazı gazeteler dizinin belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını savunurken bazıları da Türklerin tarihinin çarptırıldığını gündeme getirdi.

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