Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!
2018'de Türk dizilerini kaldıran Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal bir hamle geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV, Osmanlı Devleti karşıtı bir dizi yayınladı. Yeni dizinin yapımcısı dizinin "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" öne sürdü. Dünya sayfasında Osmanlı'nın şanlı tarihini karalamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın dizisi büyük tepki gördü.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanmaya başlayan "Ateş Krallıkları" isimli dizi, Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçişini anlatıyor. Dizinin yapımcısının, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği Arapça dizinin Mısırlı bir yazarın metnini kullandığı ve Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktörün üstlendiği aktarılıyor.
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"OSMANLI'NIN TARİHİ KATLİAMLARLA DOLU"
BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" öne sürdü. Saudi Gazette, 14 bölümden oluşan ve yapımcılığını BAE merkezli Genomedia Studios'un üslendiği dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtiyor.
Dizide görsel efektler, büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Dizinin yönetmenliğini ise Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yapıyor.