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Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Masada aşılama süreci var

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Masada aşılama süreci var
20.01.2021 11:40
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Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

19 OCAK KORONA TABLOSU VE VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
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