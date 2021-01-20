Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu Üyelerinin canlı yayında aşı olmalarından sonra koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı.
ŞENTOP AŞI OLDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.
TBMM Başkanı Şentop, "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3." açıklamasında bulundu.
Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.