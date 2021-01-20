Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi açık açık...

Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi açık açık...

Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi açık açık...
20.01.2021 11:38
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Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları canlı paylaştıktan sonra tutuklanan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.


Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları canlı paylaştıktan sonra tutuklanan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

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