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Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı!

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı!
16.09.2020 14:43

Son dakika haberi... Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.


Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, faz 3 aşaması kapsamında, Türkiye'deki gönüllülere yapıldı.



Çin'de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.




Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.



Aşının 25 merkezde deneneceğı bildirildi.

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