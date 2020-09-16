Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı!

Son dakika haberi... Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, faz 3 aşaması kapsamında, Türkiye'deki gönüllülere yapıldı.
Çin'de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Aşının 25 merkezde deneneceğı bildirildi.