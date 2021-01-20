Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz

Görev süresinin sonuna gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a veda etti. Trump, "Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim. Başka bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için Andrews Hava Üssü'ne geldi.

Trump, "Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim." dedi.

"Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." diyen Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğiz." ifadesini kullandı.