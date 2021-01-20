Madrid'de şiddetli patlama: Bir binanın üst katı havaya uçtu

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir binanın üst katı havaya uçtu.

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama gaz sıkışmasından kaynaklanırken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.

Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.